نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس المقاصة: هناك شخص خطط لرحيل إيهاب جلال عن المقاصة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة ان هناك شخص خطط لرحيل المدرب إيهاب جلال عن الفريق خلال الفترة الماضية .
وأضاف عبد السلام في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ؛ ان المقاصة ليس لديه اي مشكلة بعد رحيل ايهاب جلال ، خاصة واننا نسير في اتجاه صحيح في بطولة الدوري وقدمنا كل الشكر للمدرب على ما قدمه طوال هذا الموسم من مستوى مميز .
وتابع كنا نأمل إستمرار المدرب معنا لنهاية هذا الموسم لكن قراره بالرحيل كان حاسم ، ونبدأ في التحضير لإختيار مدرب للفريق خلال الايام القليلة القادمة .
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