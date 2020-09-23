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صحيفة مغربية تكشف تفاصيل انتقال بدر بانون إلى الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحيفة مغربية تكشف تفاصيل انتقال بدر بانون إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

كشفت تقارير صحفية مغربية تفاصيل انتقال بدر بانون مدافع نادي الرجاء البيضاوي المغربي لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وقالت صحيفة ديربي فوت المغربية أنه سيتم دفع 850 الف دولار في الموسم الأول ومليون دولار في الموسم الثاني بالإضافة إلى مليون و 250 ألف دولار في الموسم الثالث.

 

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واضافت الصحيفة ان بدر بانون اتفق مع إدراة النادي الأهلي حول مدة العقد حيث أن الفريق المصري يطمح في تمديد العقد ليشمل موسما رابعا نظير مليون و نصف المليون دولار.

 

وقامت المفاوضات بين الفريقين عبر خاصية فيديو كونفرانس و التوقيع تم عبر الديجيتال.

 

ورفض اللاعب النيجيري جونيور أجايي بشكل مطلق الإنتقال الي نادي الرجاء البيضاوي الرياضي على شكل مقايضة مع بدر بانون.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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