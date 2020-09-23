نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يحسم مصير لاوتارو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - رفضت إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي، رحيل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويرغب نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع مارتينيز خلال الصيف الجاري، وذلك بعد اقتراب رحيل الأوروجوياني لويس سواريز عن الفريق.
وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن نادي إنتر ميلان رفض رحيل لاوتارو مارتينيز خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة النيراتزوري في تحقيق لقب الكالتشيو هذا الموسم وكذلك بطولة الدوري الأوروبي.
وتابعت الصحيفة، أن إدارة إنتر ميلان اتفقت مع نادي برشلونة، على إعارة لاوتارو خلال الصيف المقبل، مع وضع بند الشراء حال تألقه مع الفريق الإسباني.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إنتر ميلان يحسم مصير لاوتارو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.