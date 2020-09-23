هيرضي الجماهير.. خالد الغندور يكشف موعد إعلان اسم المدير الفني الجديد لـ الزمالك

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زفّ الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق بشرى سارة، لـ جماهير النادي، بشأن المدير الفني الجديد للفريق، خلفا لـ باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق، الذي رحل بشكل مفاجئ.
وكتب خالد الغندور،عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "غدا، الإعلان عن المدير الفنى الجديد، وإن شاء الله هيرضى جمهور الزمالك".
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وكان مرتضى منصور رئيس مجلس الادارة اكد عن قرب إعلان اسم المدير الفني الجديد للفريق حيث تجتمع اللجنة حاليا لاختيار الانسب والأفضل.
وكانت أحداث مباراة الزمالك وطنطا انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك الى 58 نقطة ويستمر في الحفاظ على المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد طنطا عند 18 نقطة في المركز الأخير.
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فاطمة نصر
محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو
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