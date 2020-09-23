نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة جديدة لباريس.. النيابة العامة السويسرية تطالب بحبس الخليفي 28 شهراً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت النيابة العامة السويسرية، الثلاثاء، بالحبس 28 شهراً للقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة «بي إن» الإعلامية، و3 سنوات للأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

وهذه هي أول مطالبة بالسجن على الأراضي الأوروبية في الفضائح المتعددة التي هزت كرة القدم العالمية عام 2015، بعد إدانة العديد من المسؤولين السابقين في أمريكا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتعزز قصة الخليفي صورة قطر الدولية الغارقة في الفساد والرشى من أجل تحقيق مآربها بعيدا عن المنافسة الشريفة.

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كما طالبة النيابة السويسرية بسجن الفرنسي جيروم فالك، الأمين العام السابق لـ"فيفا" بالسجن لمدة 3 سنوات.

ورفض القضاء السويسري الذي يتولى القضية دفع المتهمين باعتبار أن الاتهامات "مسمومة"، وأكد استكمال إجراءات المحاكمة.

وأعادت القضية، الجدل مجددا بشأن كأس العالم 2022 الذي فازت به قطر عبر دفع رشاوى، بحسب تحقيقات سابقة.