نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: الأبيض مهزوز فنيًا بعد رحيل كارتيرون في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال طارق السيد نجم الزمالك السابق أن الفريق تعرض للإهتزاز الفني بعد رحيل الفرنسي كارتيرون عن قيادة الفريق الفترة الماضية.
واضاف السيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ، أداء الفريق خلال المباريات الماضية تغير تماما بسبب تغيير المدرب وتعرض للخسارة أمام أسوان في المباراة الماضية وتحسن الأداء في مباراة اليوم واستطاع تحقيق الفوز على فريق طنطا اليوم.
وتايع أن تحقيق الفوز اليوم بثلاثة أهداف اليوم على فريق طنطا أعاد الثقة للاعبي الزمالك خاصة بعد الخسارة في المباراة الماضية.
ويذكر أن الزمالك حقق الفوز على فريق طنطا ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نجم الزمالك السابق: الأبيض مهزوز فنيًا بعد رحيل كارتيرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.