مرتضى منصور يكشف آخر مستجدات ملف المدير الفني الجديد لـ الزمالك

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لـ قناة "الزمالك" أن اللجنة المكونة من أمير مرتضى المشرف على الكرة واحمد مرتضى وفاروق جعفر واسماعيل يوسف أعضاء مجلس الإدارة مجتمعة حاليا في منزل أمير من أجل اختيار الأنسب للفريق.
وأضاف أن اللجنة حاليا تفاضل بين المدربين المرشحين، مشددا على انه لا توجد أسماء جديدة تمت إضافتها.
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