وأضاف خالد جلال، في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت 2 " أنه لا يمانع في قيادة فريق الزمالك بشكل مؤقت، مشددا على ان الزمالك هو ناديه ولا يمانع مطلقا ان يدعمه خلال اي فترة صعبة.
وقال إن مصطفى محمد، مهاجم الفريق، من الافضل له أن يرحل عن النادي، ولكن بشرط وجود بديل مناسب له، مشددا على أن الزمالك لديه بعض اللاعبين الذين ليس لهم بديل، مثل "فرجاني ساسي، واشرف بن شرقي، وطارق حامد".
وأشار إلى أن فريق الزمالك بحاجه للتعاقد مع مهاجم على مستوى عالٍ.
اما عن يوسف اوباما نجم الزمالك؛ فأكد انه يتعرض للظلم بشكل كبير، في عدم انضمامه للمنتخب الاول، مشددا على انه للاعب مميز، وتوج بالعديد من البطولات مع ناديه، فلماذا لا ينضم للمنتخب الاول.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خالد جلال: يجب أن يرحل مصطفى محمد عن الزمالك بشرط.. وأوباما مظلوم من المنتخب.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.