نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بشأن احتمالية عودة كارتيرون إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن هناك احتمالية لعودة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق لفريق الزمالك، لتدريب الأبيض مرة أخرى مستقبلا.

وأوضح شوبير أن الزمالك كان سببا فى رفع قيمة كارتيرون، ومن المحتمل عودته مرة أخرى، بدليل أن هذه القصص حدثت مع باتشيكو وجروس، وكان الجمهور يلقبهم بالخائنين، وعلى الرغم من ذلك الزمالك بيتفاوض معهم.

جدير بالذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون كان قرر الرحيل عن الزمالك لتدريب التعاون السعودي، بعد دفع الشرط الجزائي المقدر بـ250 ألف دولار، لفسخ التعاقد.