انت الان تتابع تفاصيل خبر حلم التاسعة يجمعنا.. تركي آل شيخ يوجه رسالة جديدة لجماهير النادي الأهلي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وجه منذ قليل رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية المستشار “تركي آل شيخ” رسالة لجماهير النادي الأهلي المصري، حيث أعرب من خلالها على تمنياته للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

رسالة جديدة من تركي آل شيخ لجماهير النادي الأهلي

نشر ” تركي آل شيخ” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي العالمي ” فيس بوك” فيديو لمستشار التعاقدات بالنادي الأهلي المصري ” عدلي القيعي” وهو يشكر ” تركي آل شيخ” على تغريداته السابقة عقب تتويج النادي ببطولة الدوري العام، بعد مباراة الزمالك ونادي أسوان الأخيرة والتي استطاع فيها مدرب الفريق أحمد كشري من توظيف لاعبيه بشكل جيد أمام نادي الزمالك وحسم اللقاء لصالحة وأهدى بطولة الدوري للنادي الأحمر.

Advertisements

وعلق رئيس هيئة الترفية بالسعودية قائلاً: “حب الأهلي وحلم التاسعة يجمعنا”، حيث يلتقي النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء أمام نادي مصر في الجولة التاسعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الممتاز المصري، وذلك بعدمنا توج رسمياً ببطولة الدوري المصري.

اقرأ أيضاً

والجدير بالذكر أن جماهير النادي الأهلي قد احتفلت خلال الأيام القليلة الماضية بحسم الدوري لصالحة، عقب مباراة أسوان والزمالك الماضية، وتتجه أنظار الجماهير إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا.