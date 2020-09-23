أخبار الرياضة| مرتضى منصور يعتذر لنادي طنطا.. رسالة تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي.. موعد إعلان اسم مدرب الزمالك الجديد

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاء أبرزها كالتالي :

وجّه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، رسالة إلى جماهير النادي الاهلي، حيث أعرب عن تمنياته بـ تتويج الفريق الأول ببطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

وجه محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك ، رسالة غامضة لمتابعيه، عبر تويتر، عقب فوز الفريق مساء أمس امام طنطا في الجوله الـ 29 من بطولة الدوري المصري موسم 2019 - 2020.

تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالإعتذار إلى فريق طنطا على ما حدث من محمود علاء مدافع الفريق الكروي خلال مباراة الفريقين بعد احتفاله بالهدف الذي سجله في شباك المنافس.

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انفعل رضا عبد العال المدير الفني لنادي طنطا أثناء تعليقه على طريقة تسجيل هدف الزمالك الثالث في شباك طنطا.

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن آخر مستجدات ملف المدير الفني الجديد للفريق، عقب رحيل باتريس كارتيرون المفاجئ خلال الأيام الماضية .

كشف محمود علاء، نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن حقيقة سخريته من حارس مرمى طنطا خلال مباراة الفريقين، مساء أمس، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري.

خرج فريق وست بروميتش ألبيون من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، من دور الـ32، أمام فريق برينتفورد، من دورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5 – 4.