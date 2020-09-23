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طائرة الأهلي رجال تواجه طلائع الجيش في نهائي الكأس وعينه على الثلاثية

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يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأربعاء عندما يلتقي مع فريق طلائع الجيش في نهائي بطولة كأس مصر، التي يسعى الفريق للتتويج بها وتحقيق الثلاثية هذا الموسم، بعد نجاحه في حسم لقبي البطولة العربية والدوري من قبل.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساءً على صالة نادي صيد ٦ أكتوبر، ويخوضها الأهلي بطموحات كبيرة في  تحقيق الفوز والتتويج باللقب بعدما تخطى عقبة الزمالك في الدور نصف النهائي  للبطولة بثلاثة أشواط دون مقابل.

ويسعى محمد مصيلحي المدير الفني للفريق لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب، بعدما عقد محاضرة مع اللاعبين مساء أمس بفندق الإقامة؛ لمراجعة خطة اللعب ومهام كل لاعب خلال المباراة، بهدف تقديم أفضل أداء والتتويج باللقب.

وكان فريق الطائرة رجال بالأهلي قد نجح في تحقيق لقب البطولة العربية ولقب بطولة الدوري خلال الموسم الحالي، ويسعى إلى التتويج بلقب بطولة الكأس لتحقيق الثلاثية  ومواصلة مسيرة البطولات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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