الأهلي يتطلع لاستعادة نغمة انتصاراته أمام نادي مصر بالدوري

وكان الأهلي توج بلقب الدوري الممتاز للمرة ال 42 في تاريخه، بعد هزيمة غريمه التقليدي الزمالك الجولة الماضية أمام أسوان بهدف دون رد.
ويتطلع الأهلي أمام نادي مصر لإيقاف نزيف نقاطه، بعد أن تعادل سلبيا في آخر مباراتين ضد الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة، على الترتيب.
في المقابل، يأمل نادي إف سي مصر الذي ينافس على الهبوط، في تحقيق مفاجأة الفوز على بطل الدوري أو الخروج بنقطة ثمينة لتحسين موقفه في جدول الترتيب.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 73 نقطة، من 28 مباراة، بينما يتواجد نادي مصر في المركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة.
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