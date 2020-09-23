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إصابة نجم ريال مدريد بفيروس كورونا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة نجم ريال مدريد بفيروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد تقرير صحفي إسباني، أن النرويجي مارتن أوديجارد، لاعب وسط ريال مدريد، أصيب بفيروس كورونا في الساعات الأخيرة.

 

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الاختبار الذي خضع له أوديجارد جاءت نتيجته إيجابية، وسيخضع للحجر الصحي لمدة 10 أيام قادمة، حتى تتحول نتيجة العينة إلى سلبية.

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وشارك أوديجارد أساسيًا مع ريال مدريد، في مستهل مشوار حامل لقب الليجا في البطولة، ضد فريقه السابق ريال سوسيداد، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

 

بهذه الإصابة، تأكد غياب أوديجارد عن المباراة المقبلة للميرنجي ضد ريال بيتيس بالجولة الثالثة من الليجا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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