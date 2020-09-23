رابطة السلة الأمريكية تتطلع لتقييد المشاركة الأولمبية في طوكيو 2021

قال آدم سيلفر، مفوض رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، لشبكة (سي.إن.إن)، إن مشاركة لاعبي المسابقة في أولمبياد طوكيو يجب أن تكون محدودة، لأن الموسم الجديد الذي تأجلت بدايته بسبب جائحة كوفيد-19، من المرجح أن يستمر خلال الألعاب.
ويبدأ موسم دوري السلة الأمريكي في المعتاد، قرب نهاية أكتوبر، ويستمر حتى منتصف يونيو .
لكن مع رغبة رابطة الدوري في بدء الموسم الجديد، في يناير كانون الثاني، على أن تليه الأدوار الإقصائية، قد تكون المسابقة مستمرة عند انطلاق الأولمبياد، في 23 يوليو .
وقال سيلفر "هناك العديد من اللاعبين الأمريكيين الرائعين، وربما نكون ضد سيناريو عدم مشاركة أبرز 15 لاعبا في دوري السلة خلال الأولمبياد، لكن سيظهر لاعبون أمريكيون رائعون آخرون".
وأضاف "بكل تأكيد سيشارك العديد من لاعبي الدوري الأمريكي، من دول أخرى، في الأولمبياد.. هذا ما يجب علينا أن نعمل عليه".
وتابع "هذه ظروف استثنائية تماما وغير معتادة، أعتقد أنه كما هو الحال بالنسبة للحركة الأولمبية، فإن الأمر معنا نحن أيضا كذلك.. سنحاول الوصول إلى حل للتعامل، ونضع في اعتبارنا ذلك".
وتأجل أولمبياد طوكيو لعام واحد بسبب فيروس كورونا.
ويشارك لاعبو الدوري الأمريكي في الأولمبياد بشكل منتظم، منذ ألعاب برشلونة في 1992.
وتوقف موسم الدوري الأمريكي 2019-2020 في مارس آذار، وتم استئناف اللعب في 30 يوليو ، في مقر واحد بفلوريدا،دون حضور مشجعين، ومن المقرر الانتهاء من المسابقة، في منتصف أكتوبر تشرين الأول.
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