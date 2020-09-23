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إصابة مدرب وست هام ونجميه بفيروس كورونا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة مدرب وست هام ونجميه بفيروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي الممتاز إصابة مدربه ديفيد مويز واللاعبين عيسى ديوب وجوش كولين بفيروس كورونا المستجد.

 

وتم إبلاغ الفريق الطبي بالنادي، بنتائج الاختبار بينما كان يستعد الفريق لمواجهة هال سيتي في الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين على ملعب لندن.

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وقال النادي في بيان: "الثلاثة لم تظهر عليهم أي أعراض، وسيتبعون إرشادات وبروتوكولات الخدمات الصحية في إنجلترا والدوري الإنجليزي الممتاز".

 

وأضاف النادي أن المدرب واللاعبين الاثنين غادروا الملعب على الفور وعادوا إلى منازلهم، فيما انطلقت المباراة كما هو مقرر لها، حيث تولى قيادة وست هام آلان ارفين مساعد المدرب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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