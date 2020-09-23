نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزارو يترقب عرض إماراتي لحسم مصيره مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عالمية أن المغربي وليد أزارو نجم الأهلي يترقب وصول عرضًا إماراتيًا من أجل الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر مع بداية الموسم المقبل.

وأفاد موقع روسيا اليوم العالمي نقلًا عن مصدر مقرب من النجم المغربي بأن أزارو الذي أنهى منذ عدة أشهر إعارته مع الاتفاق السعودي يترقب وصول العرض الإماراتي لتقديمه بشكل رسمي إلى مسئولي الأهلي للرحيل عن القلعة الحمراء.

وأكد الموقع العالمي أن أزارو يرفض فكرة الاستمرار في صفوف الأهلي بعد التفريط في خدماته والانتقال إلى الاتفاق السعودي بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

Advertisements

وذكرت تقارير صحفية مؤخرًا أن مسئولي الأهلي حسموا مصير المغربي وليد أزارو نجم هجوم الفريق في الموسم المقبل واستقروا على بقاؤه عقب نهاية فترة إعارته إلى الاتفاق السعودي من أجل تدعيم خط هجوم الفريق الأحمر.

وتوجد ثقة في إضافة النجم المغربي لثقل كبير في الخط الأمامي في ظل عدم وجود اقتناع تام بما يقدمه الثنائي السنغالي اليو بادجي ومروان محسن نجمي الفريق بالإضافة إلى صلاح محسن نجم الفريق المعار إلى سموحة.

ويسعى مسئولو الأهلي لصرف النظر عن بيع أزارو والإبقاء عليه خاصة وأن وجهة النظر الداخلية تشير إلى أن إمكانياته أفضل من جميع المهاجمين المقيدين في قائمة المارد الأحمر بل وأنه أفضل من جميع اللاعبين المعروضين على النادي للتعاقد معهم من أجل تدعيم خط الهجوم خاصة بعد فشل مفاوضات التعاقد مع جاكسون موليكا نجم مازيمبي.