الارشيف / الرياضة

أزارو يترقب عرض إماراتي لحسم مصيره مع الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزارو يترقب عرض إماراتي لحسم مصيره مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عالمية أن المغربي وليد أزارو نجم الأهلي يترقب وصول عرضًا إماراتيًا من أجل الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر مع بداية الموسم المقبل.

وأفاد موقع روسيا اليوم العالمي نقلًا عن مصدر مقرب من النجم المغربي بأن أزارو الذي أنهى منذ عدة أشهر إعارته مع الاتفاق السعودي يترقب وصول العرض الإماراتي لتقديمه بشكل رسمي إلى مسئولي الأهلي للرحيل عن القلعة الحمراء.

وأكد الموقع العالمي أن أزارو يرفض فكرة الاستمرار في صفوف الأهلي بعد التفريط في خدماته والانتقال إلى الاتفاق السعودي بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

Advertisements

وذكرت تقارير صحفية مؤخرًا أن مسئولي الأهلي حسموا مصير المغربي وليد أزارو نجم هجوم الفريق في الموسم المقبل واستقروا على بقاؤه عقب نهاية فترة إعارته إلى الاتفاق السعودي من أجل تدعيم خط هجوم الفريق الأحمر.

وتوجد ثقة في إضافة النجم المغربي لثقل كبير في الخط الأمامي في ظل عدم وجود اقتناع تام بما يقدمه الثنائي السنغالي اليو بادجي ومروان محسن نجمي الفريق بالإضافة إلى صلاح محسن نجم الفريق المعار إلى سموحة.

ويسعى مسئولو الأهلي لصرف النظر عن بيع أزارو والإبقاء عليه خاصة وأن وجهة النظر الداخلية تشير إلى أن إمكانياته أفضل من جميع المهاجمين المقيدين في قائمة المارد الأحمر بل وأنه أفضل من جميع اللاعبين المعروضين على النادي للتعاقد معهم من أجل تدعيم خط الهجوم خاصة بعد فشل مفاوضات التعاقد مع جاكسون موليكا نجم مازيمبي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أزارو يترقب عرض إماراتي لحسم مصيره مع الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

إقرأ ايضا