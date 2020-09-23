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الزمالك يحسم قراره بشأن التعاقد مع جايمي باتشيكو

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحسم قراره بشأن التعاقد مع جايمي باتشيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو نادي الزمالك، قرارهم النهائي بشأن التعاقد مع المدرب البرتغالي باتشيكو لتولى القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

تعاقد الزمالك مع باتشيكو

كشفت مصادر صحفية داخل نادي الزمالك، أن هناك اعترضات من جانب أحمد وأمير مرتضى على فكرة التفاوض مع باتشكيو من الأساس، لتولي المسؤولية الفنية خلفا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل لتدريب التعاون السعودي.

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وأضافت المصادر أنه فى فى الوقت ذاته لا يمانع فاروق جعفر، وإسماعيل يوسف، تعيين المدير الفنى البرتغالى باتشكيو بداعى تشابه طريقة لعبه مع المدير الفنى السابق باتريس كارتيرون.

وتابعت المصادر أن هناك أصواتا تعترض على تعيين البرتغالى باتشيكو، على خلفية هروبه من الفريق فى وقت سابق، وتولى قيادة الشباب السعودى.

الجدير بالذكر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قد رحل عن تدريب الزمالك، لتدريب التعاون السعودي، بعدما قرر فسخ تعاقده مع الأبيض بعد دفع الشرط الجزائى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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