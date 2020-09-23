الارشيف / الرياضة

أهلي جدة في نزهه كروية أمام استقلال الإيراني بـ دوري أبطال آسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
يستعد فريق الأهلي السعودي، لمواجهة الاستقلال الإيراني، اليوم الأربعاء، في تمام الخامسة مساءً، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه الشرطة العراقي برصيد 5 نقاط، ثم استقلال طهران  بنقطتين، فيما انسحب الوحدة الإماراتي من البطولة بعد تعرض لاعبيه لفيروس وألغيت نتائجه.

وضمن أهلي جدة التأهل إلى دور ثمن نهائي البطولة الآسيوية.

وكانت نتائج الفحوصات التي أجراها لاعبو الأهلي السعودي، قد اثبتت سلامتهم جميعًا من فيروس كورونا.

ومنح الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب فريق الأهلي، عدد من اللاعبين البدلاء الفرصة للمشاركة في مواجهة الاستقلال الإيراني من أجل إراحة بعض العناصر الأساسية، مشيرًا إلى أن الفريق يواجه العديد من التحديات، ولا بد من أن يكون جميع اللاعبين في كامل جاهزيتهم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أهلي جدة في نزهه كروية أمام استقلال الإيراني بـ دوري أبطال آسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا