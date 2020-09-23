نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول ينتزع "الأغلى في العالم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح نادي ليفربول الإنجليزي المحترف به محمد صلاح هو أغلى ناد في العالم حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، المختص بتحديد قيمة اللاعبين السوقية. وكشفت صحيفة "ذا صن" عن قائمة أغلى 10 أندية على المستوى العالمي: 1. ليفربول: 986.7 مليون جنيه إسترليني 2. مانشستر سيتي: 933.1 مليون جنيه إسترليني 3. برشلونة: 910.3 مليون جنيه إسترليني 4. تشيلسي: 825.9 مليون جنيه إسترليني Advertisements 5. ريال مدريد: 789.5 مليون جنيه إسترليني 6. بايرن ميونخ: 754.2 مليون جنيه إسترليني 7. مانشستر يونايتد: 719.5 مليون جنيه إسترليني 8. باريس سان جيرمان: 706.4 مليون جنيه إسترليني 9. أتلتيكو مدريد: 702 مليون جنيه إسترليني 10. توتنهام: 697.1 مليون جنيه إسترليني

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ليفربول ينتزع "الأغلى في العالم" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.