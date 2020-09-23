نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتخذ قرار ناري ضد باتريس كارتيرون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، من أعضاء اللجنة الخماسية، إصدار قرار بمنع المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون من التدريب فى مصر. الزمالك يطلب منع باتريس كارتيرون من التدريب في مصر Advertisements كشفت مصادر مطلعة فى جهاز الكرة بالزمالك أن كارتيرون يجب أن يكون عبرة لجميع المدربين بعد رحيله عن قيادة الزمالك فى توقيت محرج للغاية. وتمنت المصادر أن تصدر اللجنة الخماسية قرارا تأديبيا ضد كارتيرون بمنعه من تولى مهمة تدريب أى فريق بالدورى المصرى مرة أخرى. الجدير بالذكر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قد قرر فسخ تعاقده مع الزمالك بعد دفع 250 ألف دولار قيمة الشرط الجزائى، وانتقل لتدريب التعاون السعودى.

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