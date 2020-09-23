الأهلي يقترب من حسم ضم محمد إبراهيم

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب النادي الأهلي من ضم محمد إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بشكل رسمي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن محمد إبراهيم سوف ينتقل إلى صفوف الأهلي لمدة 4 مواسم، مقابل 15 مليون جنيه، إضافة إلى لاعب اعارة إلى صفوف الفريق الفيومي.

واتفق الطرفان على أن يحصل اللاعب على 8 ملايين جنيه في الموسم، بعدما فضل محمد إبراهيم الانتقال إلى القلعة الحمراء عن نادي بيراميدز.

جدير بالذكر أن الأهلي حصد لقب الدوري المصري الممتاز، الموسم الحالي 2019-2020، قبل نهاية المسابقة بـ6 جولات.