عصام الحضري ينشر صورا من حلقته أمس من برنامج أوضة اللبس

شارك عصام الحضرى نجم منتخب مصر سابقا، جمهوره بـ صور جديدة وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ". و ظهر عصام الحضري من حلقة امس من اوضة اللبس و علق قائلا :" حلقة الأمس من #أوضة_اللبس مع العالمي والكابتن جمال حمزة ، استمتعت بالحلقة ووجودي معاكم ⁦" وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى: أفضل حارس فى العالم -انت اللي عالمي -بنحبك جدا Advertisements اقرأ أيضًا: و أكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق صعوبة عودة رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي الذي انتقل إلى بيراميدز رسميا للنادي الأهلي مرة أخرى. وقال عصام الحضري في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس"، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة "النهار": "مستحيل أن يعود رمضان صبحي إلى الأهلي مرة أخرى، قد يحدث ذلك في أندية أخرى، ولكن في الأهلي صعب للغاية أن يعود اللاعب مرة أخرى".

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