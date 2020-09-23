خبر سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة الجونة بالدوري

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خدمات الثنائي التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط وحازم إمام الظهير الأيمن.

يأتي هذا خلال مباراة الجونة المقبلة المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتماثل الأول للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في الظهر.

في حين انتهى إيقاف حازم إمام بعدما غاب عن لقاء طنطا بسبب حصوله على الانذار الثالث في مباراة أسوان.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته غدا على ملعب النادي استعدادا للقاء الجونة المقرر له باستاد القاهرة.

وهذا بعد حصول اللاعبين على راحة اليوم بعد الفوز على طنطا بثلاثية مقابل هدف.