الارشيف / الرياضة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة الجونة بالدوري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خدمات الثنائي التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط وحازم إمام الظهير الأيمن.

يأتي هذا خلال مباراة الجونة المقبلة المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتماثل الأول للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في الظهر.

في حين انتهى إيقاف حازم إمام بعدما غاب عن لقاء طنطا بسبب حصوله على الانذار الثالث في مباراة أسوان.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته غدا على ملعب النادي استعدادا للقاء الجونة المقرر له باستاد القاهرة.

وهذا بعد حصول اللاعبين على راحة اليوم بعد الفوز على طنطا بثلاثية مقابل هدف.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خبر سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة الجونة بالدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا