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الأهلي يعلن افتتاح عدد جديد من الأكاديميات لاكتشاف المواهب فى محافظات مصر

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أعلن مجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن افتتاح عدد من الأكاديميات الجديدة للنادي الأهلي هذا الموسم في مختلف محافظات الجمهورية من أجل توسيع قاعدة الاختيار التي تمد قطاع الناشئين بالنادي باللاعبين الموهوبين.

وتشرف لجنة التخطيط برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي و كابتن محسن صالح وزكريا ناصف علي نشاط الأكاديميات ومتابعة كل احتياجاتها مع كابتن شطة المدير العام الأكاديميات.

ومن المقرر ان تفتح أكاديمية الأهلي فى نادي المستقبل بدمياط الجديدة و في بشاير الخير بالاسكندرية و في نادي العبور بمدينة العبور و في مركز شباب الجزيرة بجوار النادي الاهلي لخدمة منطقة الزمالك و وسط البلد و عابدين و الدقي و العجوزة و امبابة و الاحياء المجاورة .

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وأعلن الأهلي ان الهدف من افتتاح تلك الأكاديميات هو تخدم اعضاء النادي الأهلي بالجزيرة حيث انتقلت كل ملاعب كرة القدم الي مدينة نصر منذ اكثر من عشرين عاما مما يتيح للاعضاء تدريب أبنائهم في مركز الشباب المجاور للنادي الاهلي بالجزيرة. 

و سيستفيد الأهلي من هده الاكاديميات في انتقاء أفضل اللاعبين اللذين يتم تدريبهم علي احدث البرامج الخاصة بكل مرحلة سنية و سوف تظهر هذه الاكاديميات افضل لاعبين لينضموا في قطاع الناشئين في المستقبل القريبً.

ومن المقرر أن يكون هناك تعاون كبير بين الأكاديميات وقطاع الناشئين بقيادة خالد بيبو و المدرب التشيكي ميشيل المدير الفني للقطاع و كذلك مع فتحي مبروك مدير لجنة المواهب.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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