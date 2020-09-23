المنافسة تشتعل بين بنى سويف والبنك الأهلي بمحموعة الصعيد

مع خوض أولي الجولات عقب عودة مسابقة القسم الثانى ،أشتعلت مقدمة مجموعة الصعيد بين فريقي بنى سويف وفريق البنك الأهلي الصاعد حديثا للقسم الثانى ،في خطف بطاقة الصعود لدورى الأضواء والشهرة .

وأستعرض "دوت الخليج "طريق كلا الفريقين للصعود للممتاز بنى سويف :

يحتل فريق بني سويف المركز الأول برصيد 38 نقطة بعد خوض 18 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،قبل أعلان السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة في ظل جائحة كرونا.

حصد فريق بني سويف خلالها 38 نقطة محتلا المركز الأول بجدول المسابقة ،فاز ب11جولة وتعادل ب 5 جولات ،وخسر جولتين ،وسجل 28 هدف ،وتلقي 9 أهداف .

يتبقي لفريق بنى سويف أربعة مواجهات ،فيخرج فريق بنى سويف بالجولة التاسعة عشر لمواجهة الفيوم بالأسيوطي ،ويواجه الفريق بالجولة العشرين، فريق تليفونات بني سويف، ويخرج الفريق السويفي بالجولة قبل الأخيرة لمواجهة فريق البنك الأهلي ،المنافس المباشر له ،ويختتم الفريق السويفي مواجهاته بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،بمواجهة طهطا على ملعب استاد بني سويف .



ويمتلك بنى سويف أوراق رابحة مثل ،كريم أشرف هداف الفريق ،ومحمود عبدالعاطي صاحب الخمس أهداف ،ورضا عبدالعال الفتى الذهبي لبنى سويف ،وعلي وزه صاحب الخبرات بوسط الملعب .



ونستعرض هدافي فريق بني سويف بعد خوض 17 جولة:



كريم أشرف 7 أهداف



محمود عبدالعاطي 5 أهداف



معتز محروس هدفين



محمود بكرى هدفين



محمود مكى هدفين



مصطفي صلاح هدفين



علي وزه هدف



حسام البدرى هدف



رضا عبدالعال 3 أهداف



حسام عيسي هدفين



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بلال سالم هدف البنك الأهلي :

احتل فريق البنك الأهلي المركز الثانى برصيد 38نقطة، بفارق الأهداف عن فريق بني سويف صاحب المركز الأول ، بعد خوض 18 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،قبل إعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة تعليق نشاط اللعبة في ظل جائحة كورونا .

حصد فريق البنك الأهلي 38 نقطة محتلا المركز الثانى بفارق الأهداف عن فريق بني سويف صاحب المركز الأول، فاز بـ11جولة ، وتعادل في 5 جولات، وخسر جولتين، وسجل 24هدفا، وتلقي 9 أهداف. يستضيف البنك الأهلي بالمواجهة التالية على ملعبه فريق سوهاج، المتأمل المتطلع بالبقاء بالقسم الثاني،

و بثالث مواجهات البنك الأهلي، يواجه فريق المنيا، علي ملعب نادي المنيا بمواجهة صعبة للغاية ،لرغبة المنيا في الهروب من شبح الهبوط أيضا ، وبالمواجهة قبل الأخير يستضيف المنافس المباشر له فريق بني سويف في مباراة حماسية من مباريات القمة ،ويختتم البنك الأهلي مواجهاته، بمباراة أخيرة أمام بترول أسيوط، خارج الديار .

ويمتلك فريق البنك الأهلي أوراق هجموية رابحة مثل ،عمرو عزت هداف الفريق ، وحمادة جلال ،وإسلام سولارى ،

ونستعرض هدافي فريق البنك الأهلي بعد خوض 18 جولة :



عمرو عزت 7 أهداف

إسلام سولارى 5 أهداف

محمد مصطفي 3 أهداف

عبدالرحمن لعبة هدفين

علي صابر هدف

أحمد حامد هدف

محمد حامد هدف

أندريا هدفين

محمد ناجح هدف