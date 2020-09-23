نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجان تفتيش وزارية تغزو الجبلاية والزمالك والاتحادات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تشكيل مجموعة من لجان التفتيش التابعة للوزارة ، وتوجيهها إلى بعض الهيئات الرياضية بناء على شكاوى ومذكرات وردت للوزارة وقطاعاتها المختلفة .
وتضم الهيئات بعض الاتحادات الرياضية منها اتحاد كرة القدم والكرة الطائرة ومن الألعاب الفردية رفع الأثقال والفروسية على سبيل المثال ، وعدد من الأندية من ضمنها الزمالك.
يأتي قرار الوزير بعد أيام قليلة من تصريحاته بشأن القيام بالدور الرقابي حيال بعض الهيئات الرياضية وتفعيل بنود اللائحة المالية بشأنها .
ومن المقرر أن تتقدم اللجان بنتائج أعمالها في تقارير رسمية تعرض على الوزير فيما بعد
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