نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجان تفتيش وزارية تغزو الجبلاية والزمالك والاتحادات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تشكيل مجموعة من لجان التفتيش التابعة للوزارة ، وتوجيهها إلى بعض الهيئات الرياضية بناء على شكاوى ومذكرات وردت للوزارة وقطاعاتها المختلفة .

وتضم الهيئات بعض الاتحادات الرياضية منها اتحاد كرة القدم والكرة الطائرة ومن الألعاب الفردية رفع الأثقال والفروسية على سبيل المثال ، وعدد من الأندية من ضمنها الزمالك.

يأتي قرار الوزير بعد أيام قليلة من تصريحاته بشأن القيام بالدور الرقابي حيال بعض الهيئات الرياضية وتفعيل بنود اللائحة المالية بشأنها .

ومن المقرر أن تتقدم اللجان بنتائج أعمالها في تقارير رسمية تعرض على الوزير فيما بعد