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لجان تفتيش وزارية تغزو الجبلاية والزمالك والاتحادات

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تشكيل مجموعة من لجان التفتيش التابعة للوزارة ، وتوجيهها إلى بعض الهيئات الرياضية بناء على شكاوى ومذكرات وردت للوزارة وقطاعاتها المختلفة . 

وتضم الهيئات بعض الاتحادات الرياضية منها اتحاد كرة القدم والكرة الطائرة ومن الألعاب الفردية رفع الأثقال والفروسية على سبيل المثال  ، وعدد من الأندية من ضمنها الزمالك.

يأتي قرار الوزير بعد أيام قليلة من تصريحاته بشأن القيام بالدور الرقابي حيال بعض الهيئات الرياضية وتفعيل بنود اللائحة المالية بشأنها . 

ومن المقرر أن تتقدم اللجان بنتائج أعمالها في تقارير رسمية تعرض على الوزير فيما بعد

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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