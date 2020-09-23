نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان مهدد بفقدان نيمار حتى نهاية العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسبانية فرنسية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من المتوقع أن يواجه عقوبات قاسية في حال ثبتت الادعاءات التي تشير إلى توجيهه إهانات عنصرية إلى الياباني هيروكي ساكاي نجم أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وأكدت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية أن مارسيليا يمتلك بعض الصور التي يظهر فيها نيمار وهو يقول لساكاي:"أيها الصيني اللعين".

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وأوضحت صحيفة ليكيب الفرنسية أنه في حال ثبوت ذلك سيعاقب نيمار بالإيقاف من 8 إلى 10 مباريات وأن هذا يعني أنه لن يشارك في أي مباراة حتى نهاية العام الحالي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن كل شيء بدأ في مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي، حيث شهدت المواجهة في دقائقها الأخيرة مشاحنات بين اللاعبين طرد على إثرها عددًا من اللاعبين كان نيمار من بينهم.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأنه عقب المباراة ادعى نيمار عبر مواقع التواصل الإجتماعي تويتر أنه تعرض لعنصرية من ألفارو جونزاليس نجم مارسيليا موضحًا أن الأخير وصفه بالقرد.