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موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد مواجهتي الأهلي والوداد المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكشف الاتحاد الإفريقي أن لقاء الذهاب سيقام في المغرب يوم السابع عشر من شهر أكتوبر المقبل.

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بينما ستقام مباراة الإياب في مصر يوم الثالث والعشرين من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في السادس من شهر نوفمبر المقبل ولم يتحدد مكانه بعد.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن في وقت سابق أنه حال بلوغ فريق من مصر وآخر من المغرب للنهائي فسيلجأ للقرعة لتحديد مكان إقامة المباراة في أي من البلدين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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