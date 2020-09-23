نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات صفقة انتقال ديست إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة بشأن انتقال لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي ديست الي صفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي برشلونة أنهي اتفاقه مع نظيره نادي أياكس أمستردام الهولندي لضم اللاعب ديست هذا الصيف. وأضافت التقارير أن الصفقة ستكلف النادي الكتالوني مبلغ قدره 20 مليون يورو بالإضافة إلي 5 مليون يورو متغيرات بقعد لمدة 4 سنوات. ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة بعد أن يجري اللاعب الكشف الطبي فى مدينة برشلونة.

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