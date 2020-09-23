سمير عثمان عن استحداث منصب المدير الفني: إضافة قوية ويساهم فى إعداد الحكام بشكل علمي

علق سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق، على حاجة قضاة الملاعب إلى استحداث منصب المدير الفني خلال الفترة القادمة. وقال سمير عثمان فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": اتفق تماما مع حاجة قضاة الملاعب إلى مدير فنى من أجل إعداد وتأهيل الحكام بشكل علمي. وتابع: بالتأكيد المدير الفني للحكام سيكون له إضافة قوية على التطوير والنهوض بمستوى قضاة الملاعب في الدوريات المحلية. وأشار إلى أن المدير الفني للحكام يهتم بجميع النواحي الفنية الخاصة بقضاة الملاعب والمساهمة فى خلق كوادر تحكيمية يتم بناؤها على أساس علمى وأكاديمي. شدد سمير عثمان على ضرورة وجود مدير فني للحكام من أجل إبراز مواهب تحكيمية يمكن تأهيلها وإعدادها للترشح لإدارة منافسات قارية وعالمية.

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