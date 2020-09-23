مهلة 15 يوما.. الجبلاية تحذر حارس بيراميدز من عدم سداد مستحقات الزمالك

وحذرت لجنة التظلمات خارس بيراميدز من عدم تنفيذ القرار الصادر من لجنة شؤون اللاعبين ورد المبلغ سالف الذكر وهددت بانه سيتم إيقافه على الفور.
وأعلن عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات، عن قرار اللجنة بإلزام أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، برد مبلغ 8 ملايين جنيه لنادي الزمالك.
وقال عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن التظلمات ألزمت أحمد الشناوي حارس مرمي نادي بيراميدز برد 8 ملايين جنيه لصالح نادي الزمالك.
وأضاف عادل الشوربجي الحكم الصادر من قبل لجنة التظلمات غير قابل للتفاوض من قبل أحمد الشناوي حارس مرمي نادي بيراميدز.
وتابع ؛ كافة المستندات التي تم تقديمها من قبل أحمد الشناوي حارس نادي بيراميدز لم تغير في الحكم الصادر بدفع 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك".
وكانت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت تغريم أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز ومنتخب مصر، مبلغ 8 ملايين جنيه، لصالح نادي الزمالك.
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