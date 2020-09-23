رسميًا.. برشلونة يعلن رحيل لاعبه لـ الدوري الإنجليزي

وقال النادي الكتالوني، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "نيلسون سيميدو بنتقل إلى صفوف وولفرهامبتون". وكشف برشلونة، أن سيميدو انتقل إلى وولفرهامبتون مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمتغيرات.

ووجه البارسا الشكر لسيميدو، متمنيًا له التوفيق في مشواره مع فريقه الجديد.

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