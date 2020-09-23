طرح أكرم عبد المجيد نجم نادى الزمالك السابق اقتراحا بشأن تعاقدات المدربين فى مختلف الدوريات بمصر من أجل الحد من التنقل السريع بين الأندية. قال أكرم عبدالمجيد فى تصريحات له: اقترح ان يكون العقد الخاص بأي مدرب من اتحاد الكرة مثل عقود اللاعبين فى الدوريات المحلية. أضاف: النادى الذى يفسخ تعاقده مع المدرب يقوم بسداد قيمة عقد المدرب لنهاية الموسم وفى المقابل المدرب الذى يفسخ عقدة مع النادى يسدد للنادى قيمة التعاقد لنهاية الموسم. استطرد : المدرب فى الحالتين لا يحق له التعاقد مع فريق اخر فى نفس الدرجة بل يقوم بالتدريب فى الدرجة الادنى اذا اراد رفض الركون إلى الراحة وانتظار الموسم الجديد.

وقال ايضا : المدرب يمكنه ان ينتظر خمسة اشهر للتعاقد مع نادى اخر فى نفس الدرجة فيما لا يزيد على ناديين فى الموسم الواحد لنفس الدرجة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نجم الزمالك يطرح مقترحا للحد من التنقل السريع للمدربين بين الأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.