موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران اليوم والقنوات الناقلة مجانا في دوري أبطال آسيا

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عمر شويل - جدة يختتم فريق الأهلي السعودي مبارياته في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا حين يلاقي فريق الاستقلال الإيراني في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى التي لن تشهد مباريات أخرى اليوم في نفس الجولة بسبب الغاء مباراة الشرطة العراقي ضد الوحدة الإماراتي الذي اعتبر منسحبا من البطولة، وتم الغاء نتائجه بعد إصابة لاعبيه بفيروس كورونا، لتقتصر المجموعة على وجود ثلاث فرق فقط يتأهل أصحاب المركزين الأول والاثني منها إلى دور الستة عشر، وقد ضمن فعليا فريق الأهلي بلوغ ذلك الدور بغض النظر عن نتيجة مباراته ضد الاستقلال الإيراني الذي يتنافس مع فريق الشرطة على البطاقة الثانية، حيث يتواجد الفريق العراقي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الاستقلال صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد نقطتين.

الأهلي يلاقي الاستقلال في مباراة قوية لن تؤثر نتيجتها على ضمان الملكي بلوغ ثمن النهائي فعليا بعد تواجده في صدارة الترتيب برصيد ست نقاط جمعها من خوض ثلاث مباريات في مرحلة المجموعات حقق فيها الفوز في مبارتين، وخسر مباراة وحيدة بعد الغاء نتائجه أمام الوحدة الإماراتي، ويأمل الفريق في العودة لمسار الانتصارات في البطولة بعد الخسارة التي تلقاها في آخر مبارياته ضد شقيقه فريق الشرطة العراقي بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة تقدم فيها سعد ناطق بهدف للشرطة بعد ربع ساعه من بداية المباراة قبل أن يتعادل محمد المجحد للأهلي، ولكن مازن فياض تمكن من العودة بالنتيجة من جديد لفريقه الشرطة الذي حقق بذلك الانتصار فوزه الأول في مرحلة المجموعات.

فريق الاستقلال الإيراني يأمل في تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط يعوض بها فارق النقاط مع الشرطة الذي يتفوق عليه أيضا في فارق النقاط بفارق هدف وحيد من أجل بلوغ دور الستة عشر في دوري الأبطال، ويأمل الفريق الإيراني في تحقيق فوز يأخذ به الثأر من خسارته في مباراة الذهاب ضد الأهلي في الجولة الثانية على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، والتي انتهت بتفوق الفريق السعودي بهدفين عن طريق سلمان المؤشر مقابل هدف وحيد سجله أمير أرسلان.

موعد مباراة الأهلي والاستقلال الإيراني اليوم

15:00 توقيت غرينتش.

18:00 توقيت مكة المكرمة، والعراق.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي واستقلال طهران