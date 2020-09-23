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لامبارد يساند الأندية الصغيرة المتعثرة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد، أن بدء مسيرته في قاع هرم كرة القدم الإنجليزية ساعده في تقدير التحديات المالية التي تواجهها أندية الدرجات الأدنى خلال وباء كوفيد-19، مشدداً على أهمية تقديم الدوري الممتاز يد العون.

تعتمد أندية الدرجات الأدنى على إيرادات أيام المباريات، وسيترك قرار الحكومة البريطانية بتأجيل عودة الجماهير للملاعب تأثيراً هائلاً عليها.

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وأبلغ لامبارد وسائل إعلام بريطانية: "أعتقد أنه من المهم أن يتكاتف الدوري الممتاز لدعم الدرجات الأدنى".

وأضاف: "هذه هي القاعدة التي استندنا عليها جميعاً، أنا بدأت في الدرجة الثانية، وكذلك الكثير من اللاعبين الشبان، وأتفهم الصعوبات لدى الأندية".

وتابع: "لن أتحدث كثيراً عن السياسة، ولا أعرف قدراً كافياً من الأرقام، لكن أعتقد أن أندية الدوري الممتاز والمسابقة تتعاطف، وأنا واثق من اتخاذ خطوات إيجابية للأمام".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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