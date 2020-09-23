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فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام نادي مصر في الدوري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام نادي مصر في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مواجهة اليوم أمام نادي مصر.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره نادي مصر في المباراة التي ستقام على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

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حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود وحيد

خط الوسط : أليو ديانج - أحمد فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان

خط الهجوم : محمود "كهربا" - مروان محسن.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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