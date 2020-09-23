نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القائمة النهائية لجائزة افضل لاعب في اوروبا 2020 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأربعاء القائمة النهائية التي تنافس للحصول على جائزة أفضل لاعب في اوروبا للعام الجاري 2020.
وقال الموقع الرسمي لليويفا أن القائمة النهائية يتنافس فيها البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.
وينافس دي بروين على الجائزة ثنائي بايرن ميونخ الألماني الحارس مانويل نوير والهداف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.
ويُعتبر دي بروين أقرب المرشحين للحصول على الجائزة بعد أن قام بتسجيل 16 هدفاً رفقة السيتزينز وتكفل بصناعة 23 هدفاً لزملائه.
ولا يمكن إغفال الدور الكبير الذي قدمه ثنائي البايرن في قيادة فريقهم للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.
حيث نجح ليفاندوفسكي في تسجيل 55 هدفاً بجميع المسابقات وقدم لزملائه عشرة أهداف حاسمة ووقف نوير في وجه الكثير من الأهداف.
ومن المقرر ان يتم الإعلان عن الإسم الفائز بالجائزة خلال قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي يوم 1 أكتوبر المُقبل.
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