سواريز يغادر برشلونة بالدموع.. فيديو

أقترب الأوروجواياني لويس

، نجم برشلونة الإسباني، من الرحيل رسميًا عن أسوار كامب نو، هذا الصيف.

سواريز

والتقطت الكاميرات، لويس سواريز أثناء خروجه من المدينة الرياضية صباح اليوم، بالدموع، بعد أن ودع زملاءه في برشلونة.

وبات سواريز قريبًا جدًا من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، بعد أن توصل برشلونة والأتليتي، لاتفاق مبدئي، في الساعات الماضية، بشأن انتقاله إلى الروخيبلانكوس.