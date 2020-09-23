سواريز يغادر برشلونة بالدموع.. فيديو

والتقطت الكاميرات، لويس سواريز أثناء خروجه من المدينة الرياضية صباح اليوم، بالدموع، بعد أن ودع زملاءه في برشلونة.
وبات سواريز قريبًا جدًا من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، بعد أن توصل برشلونة والأتليتي، لاتفاق مبدئي، في الساعات الماضية، بشأن انتقاله إلى الروخيبلانكوس.
وكان من المقرر أن ينتهي عقد سواريز مع برشلونة في الصيف المقبل، لكنه قد يرحل هذ الصيف، لعدم حاج الهولندي رونالد كومان مدرب الفريق إليه.
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