كارتيرون: لا بديل عن الفوز أمام الدحيل وقادرون على تعويض السداسية

اعتبر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب التعاون السعودي مباراة فريقه مع الدحيل القطري التي ستقام مساء غد في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بمثابة النهائي.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: "بالفعل مباراة الغد نهائي بالنسبة لنا لا بديل فيها عن الفوز وحصد الـ3 نقاط من أجل التأهل للدور المقبل، علينا أن نقدم أقصى ما لدينا من أجل تحقيق هدفنا وهو الانتصار".

وأضاف: "مازلنا نملك الأمل في التأهل وعلينا أن نتمسك به، وأن نخوض اللقاء غدًا بروح عالية ورغبة شديدة في الفوز، أنا أثق في أن اللاعبين لديهم الإصرار على تعويض ما حدث في المباراة الماضية والتي ستكون دافعًا لهم من أجل العودة بقوة لساحة المنافسة".

وختم: "في المباراة الماضية بدأنا بشكل جيد، وكان الشوط الأول مقبولًا بالنسبة لنا، لكن وقع الفريق بعد ذلك في أخطاء كبيرة أثمرت عن تلك النتيجة، علينا أن نغلق ملف هذه المواجهة ونركز فيما هو قادم".

وحقق الشارقة الإماراتي يوم الإثنين، فوزا قاسيا وكاسحا على التعاون السعودي 6-0 في مباراتهما على ستاد المدينة التعليمية، بالدوحة، ضمن الجولة الخامسة.