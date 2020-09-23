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فينالدوم يصدم كلوب ويدير ظهره للريدز

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينالدوم يصدم كلوب ويدير ظهره للريدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي صدمه قوية لعشاق الريدز وذلك بعد أن قدم الفريق له عرض جديد من أجل تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الصيف المُقبل.

وقالت صحيفة " ميرور " البريطانية أن الهولندي رفض العرض ويخطط للرحيل عن الفريق بصورة مجانية بنهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب الهولندي يرى مستقبله مع بطل البريميرليج محل شك خاصةً بعد أن تعاقد النادي مع الإسباني تياجو ألكانتارا من بايرن ميونخ.

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وكان فينالدوم مطلوب بقوة من الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة والذي عمل معه في منتخب الطواحين.

لكن اللاعب قرر أن يُكمل الموسم مع الريدز بسبب إعتماد كلوب عليه في الكثير من المباريات لكن قدوم الكانتارا سيدفعه للبقاء إحتياطياً في الكثير من المباريات.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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