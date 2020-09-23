نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق الجولة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر دومينيك كالفيرت لوين نجم نادي إيفرتون الإنجليزي حاليا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 4 أهداف. وتنطلق منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل 26 سبتمبر بأول أربع مباريات من الجولة. وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز: 1- كالفيرت.. 4 هدف 2- هيونج مين سون.. 4 أهداف 3- محمد صلاح .. 3 أهداف 4- ويلفريد زاها .. 3 هدف Advertisements 5- جيمي فاردي .. 2 أهداف 6- أليكسندر لاكازيت .. 2 أهداف 7- أليكسندر ميتروفيتش .. 2 أهداف 8- باتريك بامفورد .. 2 أهداف 9- ماتيوس كليخ .. 2 أهداف 10- هيلدر كوستا .. 2 أهداف 11- نيل موباي .. 2 أهداف

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