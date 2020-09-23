نجم الزمالك السابق يكشف موقفه من رحيل كارتيرون

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أحمد جودة - القاهرة - كشف واحد من نجوم الزمالك السابقين عن موقفه من رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفارس الأبيض في الفترة الأخيرة.
وأبدى احمد غانم سلطان لاعب الزمالك السابق عدم رضاه عن تصرف كارتيرون ورحيله عن الابيض بشكل مفاجىء.
وقال سلطان في تصريحاته لبرنامج الماتش: "كارتيرون قراراته سريعة ومن الواضح أنه كان مستعد لذلك قبل إعلانه".
وأردف: "كارتيرون صنع تاريخ لنفسه في وقت قصير وفي النهايه فضل المادة عن استكمال صناعة التاريخ".
وتابع غانم حديثه: "تعجبت من تصريحات كارتيرون أن الزمالك لن يرضيه في مباريات إفريقيا".
واختتم: "على الرغم من ذلك هو مدرب جيد للغاية وتعويضه لن يكون بالأمر الهين فهو كان يعمل مع اللاعبين فنيا وبدنيا وهذا امر نادر".
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