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موعد مبارة الهلال ضد شباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة الأسيوية مواجهة من العيار الثقيل بين الهلال والأهلي وذلك في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويأتي موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في مباريات دور المجموعات، بالبطولة الأسيوية ويأتي اللقاء بعدما ضمن

حامل اللقب تواجده بشكل رسمي في دور ثمن النهائي قبل نهاية منافسات دور المجموعات.

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حيث يتصدر الهلال السعودي مجموعتة برصيد 11 نقطة وذلك بعدما حصدها، من خلال الخمس جولات الماضية، وذلك بعدما فاز في ٣ مواجهتا وتعادل في مبارتين.

بينما الفريق الإماراتي يدخل المباراة وهو في أمس الحاجة لتحقيق الفوز ، في ظل منافس شرسة مع شباب خودرو الإيراني على حصد البطاقة الثانية للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، حيث يمتلك 7 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الفريق الإيراني.

موعد مبارة الهلال ضد شباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا

تنطلق المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة 20 :00 بتوقيت القاهرة ، 21:00 بتوقيت ، عبر شاشة بي ان سبورتس 7 بتعليق رؤوف خليف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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