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فايلر يستقر على رحيل هذا الرباعي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الأهلي، على رحيل هذا الرباعي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويقصد بهذا الرباعي،" المهاجم النيجيري جونيور أجايي، المغربي وليد أزارو، الأنغولي جيرالدو دا كوستا، وصالح جمعة صانع ألعاب الفريق".

رحيل صالح جمعة

طالب فايلر، بشكل نهائى وقاطع ضرورة رحيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، وعدم قيده في قائمة الفريق الموسم المقبل، مطالبا إدارة التسويق بعرضه للبيع أو إعارته لأي ناد آخر نهاية الموسم الجاري.

ويرى فايلر أن جمعة حصل علي العديد من الفرص ولكنه لم يستغلها رغم ما يملكه من مهارات بدون مبرر، ولذا فانه يرى أن الفرص في الفترة القادمة لابد أن يحصل عليها من يستحقها ويساعد الفريق في تنفيذ مخططه.

رحيل جيرالدو دا كوستا

قررت إدارة النادي الأهلي تخفيض سعر جيرالدو دا كوستا جناح الفريق الأول، لمحاولة تسويقه والتخلص منه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناءً على رغبة فايلر لرحيل اللاعب لعدم الحاجة الفنية له.

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وتلقي الأنجولى الدولى العديد من العروض للرحيل عن الأهلى خلال الفترة الماضية من العديد من الدوريات العربية، آخرها عرض مولودية الجزائر، لكنه رفضها مفضلا الرحيل إلى البرازيل، أو العودة إلى أنجولا.

رحيل جونيور أجايي

وعلى الجانب الآخر ترغب القلعة الحمراء في الإستغناء عن النيجيري جونيور أجاي، بسبب إستمرار أداؤه على هذا النحو السيئ الذى ظهر به في الفترة الأخيرة مع الفريق.

ويترقب مسئولو القلعة الحمراء وصول عروضًا رسمية من أجل الموافقة على رحيل جونيور أجايي في نهاية الموسم بعد ترحيب المدير الفني السويسري برحيله.

رحيل وليد أزارو

أما عن وليد أزارو فتمسك اللاعب بالرحيل عن صفوف الفريق في ظل رفض المدير الفني السويسري رينييه فايلر الاعتماد عليه، وهو ما تسبب في خروجه على سبيل الإعارة في يناير الماضي.

ويتبقي موسم للمهاجم المغربي فى عقده مع القلعة الحمراء و لكنه بفض التجديد وطلب الرحيل عن القلعة الحمراء بسبب تواجد فايلر على راس الجهاز الفنى للفريق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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