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موعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق برشلونة لمواجهة فياريال يوم الأحد المقبل 27 سبتمبر في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني. 

وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وفياريال في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

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وتعادل ريال مدريد حامل اللقب مع نظيره ريال سوسيداد في الجولة الماضية بنتيجة سلبية في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير. 

 

يذكر أن مباراة فياريال ستكون الأولى للبارسا مع الهولندي رونالد كومان لقيادة الفريق، وذلك بعد تولي قيادة النادي الكتالوني خلفا للمدرب السابق كيكي سيتين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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