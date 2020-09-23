نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق الجولة الثالثة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنطلق منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل 26 سبتمبر بأول أربع مباريات من الجولة.
ويتصدر نادي ليفربول حاليا جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط من أصل مباراتين خاضهم حتى الآن في بطولة الدوري.
وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز:
1- ليفربول 6 نقاط
2- إيفرتون 6 نقاط
3- أرسنال 6 نقاط
4- ليستر سيتي 6 نقاط
5- كريستال بالاس 6 نقاط
6- توتنهام 3 نقاط
7- مانشستر سيتي 3 نقاط
8- برايتون 3 نقاط
9- أستون فيلا نقاط
10- ليدز يونايتد 3 نقاط
11- تشيلسي 3 نقاط
12- ولفرهامبتون 3 نقاط
13- نيوكاسل يونايتد 3 نقاط
14- بيرنلي 0 نقاط
15- مانشستر يونايتد 0 نقاط
16- وست هام 0 نقاط
17- شيفيلد يونايتد 0 نقاط
18- فولهام 0 نقاط
19- ساوثهامبتون 0 نقاط
20- وست بروميتش 0 نقاط
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