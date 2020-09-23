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محمد إبراهيم يطلب الرحيل عن نادي مصر المقاصة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إبراهيم يطلب الرحيل عن نادي مصر المقاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن محمد إبراهيم طلب الرحيل رسميا عن نادي مصر المقاصة.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" إبراهيم تلقى عروضا من الأهلي وبيراميدز، بالإضافة لقيامه بتفويض بعض الوكلاء لتسويقه خارجيا".

وأضاف:" السيناريو الأقرب هو انتقال اللاعب للنادي الأهلي، كما كان يخطط في الفترة السابقة، ولن يعود لنادي الزمالك".

وواصل:" من الممكن أن ينتقل محمد إبراهيم إلى بيراميدز بعد تولي ايهاب جلال".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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