الارشيف / الرياضة

مفاجأة بشأن مشاركة النني مع أرسنال ضد ليستر سيتي في كأس الرابطة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بشأن مشاركة النني مع أرسنال ضد ليستر سيتي في كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مفاجأة بشأن مشاركة محترفنا المصري محمد النني نجم وسط نادي أرسنال في مباراة فريقه ضد نادي ليستر سيتي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه من المتوقع أن النني سيشارك بشكل أساسي في مباراة ليستر سيتي وارسنال المقبلة في كأس الرابطة.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع غياب كل من ألكسندر لاكازيت وبير إيمريك أوباميانج عن لقاء أرسنال وليستر المقبل في كأس الرابطة.

ويستعد نادي ارسنال لمواجهة نظيره نادي ليستر سيتي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مفاجأة بشأن مشاركة النني مع أرسنال ضد ليستر سيتي في كأس الرابطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا