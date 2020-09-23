5 تصريحات مثيرة لـ مرتضى منصور عقب فوز الزمالك على طنطا

أطلق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 5 تصريحات مثيرة عقب فوز فريقه على طنطا أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري .

- التصريح الأول : اعتذار وعقاب

تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالإعتذار إلى فريق طنطا على ما حدث من محمود علاء مدافع الفريق الكروي خلال مباراة الفريقين بعد احتفاله بالهدف الذي سجله في شباك المنافس.

وقال مرتضى منصور: لا يليق ما فعله محمود علاء ورفضت نفس الموقف من قبل من فرجاني ساسي في مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي".

وتابع: سيتم محاسبة محمود علاء على ما فعله، وأكرر اعتذاري مرة أخرى إلى نادي طنطا".

وأتم رئيس الزمالك: "تقبلت أيضا اعتذار أحمد كشري مدرب أسوان، وهذا هو معدن الرجال الحقيقي.

- التصريح الثانى : دوري باطل

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه كان يمكنه التقدم بخطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإثبات أن مسابقة الدوري الممتاز لهذا الموسم باطلة.

وأوضح مرتضى منصور أن لائحة الفيفا كانت تنص أن تكون تقنية الـVar بداية من الموسم، ولكن اللجنة الخماسية الحالية قامت بتطبيق التقنية في منتصف الموسم.

وتابع: أحترمنا سياسة الدولة بعودة الدوري لكن ما يحدث غير مقبول من اللجنة الخماسية وضغط المباريات بهذا الكم الهائل، وفي النهاية يتم الإعلان عن معاقبتي بإيقافي عن المباريات".

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وشدد رئيس الزمالك على أنه كان سيحضر مباراة الفريق أمام طنطا للرد على عقوبة ايقافه لولا بعض الظروف الخاصة به التي عطلت حضوره.

- التصريح الثالث : ملف المدير الفنى الأجنبى

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن اللجنة الفنية المسئولة عن ملف المدير الفني الجديد للفريق الكروي تجتمع في الوقت الحالي من أجل حسم هوية المدرب الجديد.

وقال مرتضى منصور: سيتم حسم المدير الفني بعد انتهاء الاجتماع الخاص باللجنة، تم التحدث مع كل المدربين المرشحين وأنتهى الأمر

وتابع: اليوم سيتم حسم المدير الفني للزمالك، ومن المنتظر أن يحضر المدرب خلال الأيام القليلة المقبلة وعلى جماهير الزمالك أن تطمئن على مستقبل فريقها".

- التصريح الرابع : شكرا طارق

تقدم المستشار مرتضى منصور بالشكر لطارق يحيى المدير الفنى المؤقت على انقاذه الموقف بعد هروب كارتيرون".

وأكد مرتضى أنه يلتمس العذر للاعبي الفريق والجهاز الفني في بعض الأخطاء خلال مباراة طنطا التي فاز بها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف.

- التصريح الخامس : السماح

قال مرتضى منصور: أسامح بعض اللاعبين على بعض الأخطاء في مباراة طنطا، وأيضًا طارق يحيى، لأن اللاعبين خاضوا اللقاء تحت ضغط عصبي شديد خشية تحقيق نتيجة سلبية".واختتم رئيس الزمالك: "ما حدث بسبب ضغط المباريات المسئول عنها اللجنة الخماسية